«Россети Кубань» инвестирует 1,17 млрд рублей в краснодарский энергорайон

Объем инвестиций «Россети Кубань» в строительство и реконструкцию объектов краснодарского энергорайона в 2021 году составит порядка 1,17 млрд рублей

План инвестиционной программы предусматривает строительство 9 новых и реконструкцию 20 действующих энергообъектов в Краснодаре и прилегающих районах края и Адыгеи. Это обеспечит надежное электроснабжение более 800 тыс. жителей, свыше 400 социально значимых объектов и позволит присоединять новых потребителей в Краснодаре и прилегающих районах.

В частности, планируется реконструировать с увеличением трансформаторной мощности подстанции (ПС) 110 кВ «Почтовая», 35 кВ «Елизаветинская» и 110 кВ «Адыгейская». Мощность ПС «Почтовая», снабжающей жителей Гидростроя, будет увеличена на треть и составит 80 МВА. На ПС 35 кВ «Елизаветинская» вместо силового трансформатора 4 МВА установят новый мощностью 10 МВА. Общая мощность ПС 110 кВ «Адыгейская» после реконструкции увеличится с 32 до 50 МВА.