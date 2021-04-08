«Россети Кубань» инвестирует 1,17 млрд рублей в краснодарский энергорайон

Партнерский Краснодарский край

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Объем инвестиций «Россети Кубань» в строительство и реконструкцию объектов краснодарского энергорайона в 2021 году составит порядка 1,17 млрд рублей

План инвестиционной программы предусматривает строительство 9 новых и реконструкцию 20 действующих энергообъектов в Краснодаре и прилегающих районах края и Адыгеи. Это обеспечит надежное электроснабжение более 800 тыс. жителей, свыше 400 социально значимых объектов и позволит присоединять новых потребителей в Краснодаре и прилегающих районах.

В частности, планируется реконструировать с увеличением трансформаторной мощности подстанции (ПС) 110 кВ «Почтовая», 35 кВ «Елизаветинская» и 110 кВ «Адыгейская». Мощность ПС «Почтовая», снабжающей жителей Гидростроя, будет увеличена на треть и составит 80 МВА. На ПС 35 кВ «Елизаветинская» вместо силового трансформатора 4 МВА установят новый мощностью 10 МВА. Общая мощность ПС 110 кВ «Адыгейская» после реконструкции увеличится с 32 до 50 МВА.

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Реконструкция коснется и ключевых центров питания — подстанций 110 кВ «Афипская», «ХБК», «Южная», «Старокорсунская», «Ильская», «Динская», «Старомышастовская» и 35 кВ «Энем» и «Центральная».

Кроме того, запланировано проектирование двух участков воздушной линии электропередачи 110 кВ Лорис — Старокорсунская длиной более 20 км. Строительство новых объектов распределительной сети запланировано в станице Старокорсунской, поселке Южном, Краснодаре, Северском и Динском районах.

Динской район Краснодар Краснодарская агломерация Россети Кубань Северский район Энергетика

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