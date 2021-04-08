На Кубани перевернулась легковушка с ребенком. Водитель автомобиля был пьян
Вечером 7 апреля в Новокубанском районе произошло ДТП, в котором пострадали три человека
ДТП произошло в 18:35 на 14-м км трассы Новокубанск — хутор Красная звезда — Ставропольский край. По предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancerне не справился с управлением и выехал на встречку, после чего машина перевернулась.
Пострадал сам водитель и два пассажира — 9-месячная девочка и 34-летняя мать ребенка. Девочку перевозили в машине без автокресла, на руках у матери. При оформлении ДТП выяснилось, что водитель находился в алкогольном опьянении. Кроме того, в автомобиль без разрешения Госавтоинспекции установили газовое оборудование.
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На водителя легковушки составили несколько протоколов — по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ (Выезд на встречную полосу), ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ (Нарушение требований к перевозке детей) и по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), сообщили 8 апреля в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Напомним, также 7 апредля в Тимашевске машина скорой помощи попала в ДТП и перевернулась. Еще одна авария случилась в Геленджике. Там в ДТП попала машина мэра города Алексея Богодистова.