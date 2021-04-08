На Кубани перевернулась легковушка с ребенком. Водитель автомобиля был пьян

ДТП произошло в 18:35 на 14-м км трассы Новокубанск — хутор Красная звезда — Ставропольский край. По предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancerне не справился с управлением и выехал на встречку, после чего машина перевернулась.

Пострадал сам водитель и два пассажира — 9-месячная девочка и 34-летняя мать ребенка. Девочку перевозили в машине без автокресла, на руках у матери. При оформлении ДТП выяснилось, что водитель находился в алкогольном опьянении. Кроме того, в автомобиль без разрешения Госавтоинспекции установили газовое оборудование.