Жители Адыгеи смогут пройти обследование в рамках акции «Будь здоров!»

В Адыгее в апреле стартовала Всероссийская акция «Будь здоров!», приуроченная к Всемирному дню здоровья

Акция призвана мотивировать жителей республики к здоровому образу жизни и «осознанной необходимости в ответственном отношении и укреплении своего здоровья», рассказали 7 апреля в пресс-службе министерства здравоохранения Адыгеи.

В течение недели специалисты республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики вместе со студентами — волонтерами Медицинского института Майкопского государственного госуниверситета будут проводить скрининговые обследования граждан. А в образовательных учреждениях республики проведут «уроки здоровья».

«Цель подобных мероприятий — это привлечение внимания населения к своему здоровью во избежание серьезных проблем в будущем», — заключила главврач Адыгейского республиканского центра общественного здоровья и центра медицинской профилактики Зарема Метова.

Мероприятие проводится в рамках Национального проекта «Демография».