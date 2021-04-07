Глава Мостовского городского поселения досрочно ушел в отставку. Он занимал эту должность 15 лет
Глава Мостовского городского поселения Сергей Бугаев 6 апреля досрочно сложил полномочия
Сергей Бугаев был избран главой поселения в октябре 2005 года. На прошедших в 2014 году выборах его избрали на третий срок. 6 апреля на очередной сессии совета поселения депутаты рассмотрели вопрос о досрочной отставке Бугаева.
С 7 апреля исполнять обязанности главы будет занимавший должность заместителя Сергей Чертков, сообщили в пресс-службе Мостовского городского поселения.
Кто такой Сергей Бугаев
Бугаев родился в 1971 году в Пятигорске. В 1975-м его семья переехала в Мостовской район. В 1995 году окончил исторический факультет Адыгейского государственного университета, а в 1998-м — юридический факультет этого же университета.
С 1995 года работал в сфере лекарственного обеспечения. В 1999 году стал замдиректора сети аптек и до 2005 года занимался предпринимательской деятельностью. В октябре 2005 года Бугаева избрали главой Мостовского городского поселения.
На этой неделе свои должности покинули еще ряд кубанских чиновников. Так, 31 марта ушел в отставку глава Горячего Ключа Александр Кильганкин. А 6 апреля главу Апшеронска Сергея Иващенко досрочно отстранили от должности из-за сокрытия более 20 млн рублей доходов.