Глава Мостовского городского поселения досрочно ушел в отставку. Он занимал эту должность 15 лет

Сергей Бугаев был избран главой поселения в октябре 2005 года. На прошедших в 2014 году выборах его избрали на третий срок. 6 апреля на очередной сессии совета поселения депутаты рассмотрели вопрос о досрочной отставке Бугаева.

С 7 апреля исполнять обязанности главы будет занимавший должность заместителя Сергей Чертков, сообщили в пресс-службе Мостовского городского поселения.