Глава Горячего Ключа ушел в отставку

В Горячем Ключе 31 марта прошла внеочередная сессия Совета депутатов, в которой поучаствовал вице-губернатор Кубани Игорь Чагаев. На встрече глава города Александр Кильганкин объявил о своей досрочной отставке.

Совет депутатов на сессии принял решение Кильганкина и решил назначить конкурс на замещение должности главы Горячего Ключа. Он состоится 24 мая, до этого обязанности руководителя муниципалитета будет исполнять первый заместитель главы Михаил Зарицкий, сообщили в пресс-службе администрации города.

Напомним, Кильганкин стал главой Горячего Ключа в октябре 2018 года, после того как бывший мэр Иван Федоровский досрочно ушел с должности. До этого Кильганкин с 2007 года возглавлял Саратовский сельский округ.