Глава Горячего Ключа ушел в отставку

Краснодарский край

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Глава Горячего Ключа Александр Кильганкин 31 марта досрочно сложил полномочия

В Горячем Ключе 31 марта прошла внеочередная сессия Совета депутатов, в которой поучаствовал вице-губернатор Кубани Игорь Чагаев. На встрече глава города Александр Кильганкин объявил о своей досрочной отставке.

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Совет депутатов на сессии принял решение Кильганкина и решил назначить конкурс на замещение должности главы Горячего Ключа. Он состоится 24 мая, до этого обязанности руководителя муниципалитета будет исполнять первый заместитель главы Михаил Зарицкий, сообщили в пресс-службе администрации города.

Напомним, Кильганкин стал главой Горячего Ключа в октябре 2018 года, после того как бывший мэр Иван Федоровский досрочно ушел с должности. До этого Кильганкин с 2007 года возглавлял Саратовский сельский округ.

Горячий Ключ Кадровые перестановки

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