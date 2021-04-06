Ночью в Анапе произошел пожар в здании администрации

Краснодарский край

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В ночь на 6 апреля произошел пожар в здании администрации Анапы

Источник портала Юга.ру сообщил, что поздно вечером 5 апреля в здании администрации Анапы на улице Крымской, 99 произошло возгорание.

Информация о пожаре поступила диспетчеру в 23:05. Спустя минуту на вызов направились подразделения анапского пожарно-спасательного гарнизона.

В 23:11 пожарные прибыли на место и установили, что загорелась мебель на третьем этаже здания в кабинете № 312. Огонь распространился на площади 3 кв. метра. В 23:13 пожар был ликвидирован, погибших и пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

Напомним, в ночь на 12 марта в Анапе загорелся мансардный этаж восьмиэтажного дома по улице Лазурной. Из дома эвакуировали 300 человек, площадь пожара составила 1,6 тыс. км. метров. Всего сгорели 23 квартиры.

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