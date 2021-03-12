В анапской многоэтажке сгорели 23 квартиры

В Анапе во время пожара в многоквартирном доме утром 12 марта сгорели 23 квартиры, прокуратура и СК начали проверку

Напомним, в 4:19 в пожарную часть поступил сигнал о пожаре на мансардном этаже восьмиэтажного дома по улице Лазурной. Спасателям удалось локализовать (остановить распространение огня) на площади 3 тыс. 150 кв. метров в 8:50. Спустя час пожарные ликвидировали открытое горение.

Из дома эвакуировали 300 человек . Их разместили в доме культуры «Алексеевский» на улице Ленинградской, 75. Сотрудники миграционной службы занимаются восстановлением документов, с погорельцами работают медики, психологи, специалисты правоохранительных органов, муниципальных и федеральных структур, сообщили в пресс-службе Анапы.

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Во время пожара на мансардном этаже сгорели 23 квартиры , шестой и седьмой этаж частично повреждены водой. На месте происшествия ввели режим ЧС локального уровня. Пострадавшим окажут помощь в виде единовременной выплаты в 10 тыс. рублей . Организована комиссия по оценке ущерба.

Все, кто пострадал при пожаре, по поводу временного размещения могут позвонить по телефону 8 (918) 986-66-69. По всем остальным вопросам нужно звонить по телефонам: 8 (861) 334-03-90 (круглосуточно) и 8 (861) 334-55-57 (управление гражданской обороны и защиты населения).

Анапская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту пожара. Установлено, что дом ввели в эксплуатацию в 2008 году, он газифицирован и не является самостроем. Со слов пострадавших, причиной пожара могла стать незаконная перепланировка жильцом части своей квартиры под сауну. Именно там и началось возгорание, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.