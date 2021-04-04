В начале недели на Кубани прогнозируют дожди, грозы и сильный ветер
Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае и на Черноморском побережье в начале недели
По данным Краснодарского центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 апреля на Кубани и Черноморском побережье ожидаются сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом шквалистым усилением ветра 20-22 м/с. В Краснодаре температура воздуха будет днем +14 °С, ночью +9 °С. Данные на 6 апреля: +16 °С и +3 °С.
В водоемах от Анапы до Магри ожидаются подъемы уровней воды, в том числе с достижением неблагоприятных отметок.
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