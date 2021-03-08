Уже к 8 минуте матча «Краснодар» проигрывал 0:2. На 56 минуте Юрий Газинский отыграл один мяч, но на 61 и 63 минуте «Спартак» забил два гола, по сути решив исход матча. Отставание от первой позиции Российской премьер-лиги по-прежнему составляет 11 очков, так как свой матч «Зенит» сыграет сегодня.

Поражение продолжило серию без побед из пяти матчей, в том числе — двух поражений от загребского «Динамо», выбившего «Краснодар» из Лиги Европы.

В связи с этим после игры главного тренера команды Мурада Мусаева спросили, думает ли он об отставке. «Это вопрос к руководству, я сегодня не готов на него ответить», — ответил он.

Сегодня генеральный директор клуба Владимир Хашиг ответил на вопрос от сайта Championat.com о немедленной отставке Мусаева. Он напомнил об успехах клуба за последние три года, в том числе — о первом в истории команды выходе в групповой этап Лиги чемпионов. Хашиг заметил, что «во всем этом есть безусловная заслуга Мурада Мусаева и игроков команды. Как и в том, что происходит сейчас. Они вместе выигрывают и проигрывают».