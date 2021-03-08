Гендиректор ФК «Краснодар» прокомментировал возможную отставку Мусаева после разгрома от «Спартака»

Краснодарский край, Вся Россия

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7 марта в Москве ФК «Краснодар» уступил «Спартаку» 1:6 и опустился на восьмую строчку РПЛ

Уже к 8 минуте матча «Краснодар» проигрывал 0:2. На 56 минуте Юрий Газинский отыграл один мяч, но на 61 и 63 минуте «Спартак» забил два гола, по сути решив исход матча. Отставание от первой позиции Российской премьер-лиги по-прежнему составляет 11 очков, так как свой матч «Зенит» сыграет сегодня.

Поражение продолжило серию без побед из пяти матчей, в том числе — двух поражений от загребского «Динамо», выбившего «Краснодар» из Лиги Европы.

В связи с этим после игры главного тренера команды Мурада Мусаева спросили, думает ли он об отставке. «Это вопрос к руководству, я сегодня не готов на него ответить», — ответил он.

Сегодня генеральный директор клуба Владимир Хашиг ответил на вопрос от сайта Championat.com о немедленной отставке Мусаева. Он напомнил об успехах клуба за последние три года, в том числе — о первом в истории команды выходе в групповой этап Лиги чемпионов. Хашиг заметил, что «во всем этом есть безусловная заслуга Мурада Мусаева и игроков команды. Как и в том, что происходит сейчас. Они вместе выигрывают и проигрывают».

Галицкий теперь не только тратит:

«Если вам нужна официальная позиция руководства клуба: Мурад Мусаев, даже если проиграет все оставшиеся до конца чемпионата игры, уволен не будет и продолжит работу с командой. Мы подписываемся под каждым его словом. Ответственность за поражение лежит на плечах каждого игрока и каждого члена тренерского штаба», — заявил топ-менеджер клуба.

Хашиг выразил поддержку тренеру и призвал игроков «не подставлять своего наставника». Болельщикам он рекомендовал «думать своей головой и не реагировать на вбросы провокаторов, которые пишут свое «экспертное» мнение в различных пабликах, связанных с ФК «Краснодар».

«Приходите на стадион, поддерживайте команду, а мы будем работать над тем, чтобы вы получали отклик от игроков», — резюмировал Хашиг.

Мурад Мусаев ФК «Краснодар» ФК «Спартак» Футбол

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Гендиректор ФК «Краснодар» прокомментировал возможную отставку Мусаева после разгрома от «Спартака»
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