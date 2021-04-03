В парке «Краснодар» сняли защитный экран с цветущей лианы
Теперь любоваться цветами бугенвиллеи стало еще проще
Инстаграм-аккаунт парка «Краснодар» сообщил о том, что на одной из вертикальных клумб успешно прижилось экзотическое и очень красивое растение — лиана бугенвиллéя.
— Её парник убрали, и вы можете увидеть нежнейшие бутоны не через защитные экраны, — таким текстом сопровождается пост в Инстаграме. — Прошу вас бережно относиться к растению, не срывать цветы!
Отметим, что совсем недавно, 1 апреля, парк уже радовал «цветочными» новостями: здесь была открыта клумба с растением виола. А со второй половины марта по парку доступны виртуальные прогулки.
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