В парке «Краснодар» сняли защитный экран с цветущей лианы

Инстаграм-аккаунт парка «Краснодар» сообщил о том, что на одной из вертикальных клумб успешно прижилось экзотическое и очень красивое растение — лиана бугенвиллéя.

— Её парник убрали, и вы можете увидеть нежнейшие бутоны не через защитные экраны, — таким текстом сопровождается пост в Инстаграме. — Прошу вас бережно относиться к растению, не срывать цветы!

Отметим, что совсем недавно, 1 апреля, парк уже радовал «цветочными» новостями: здесь была открыта клумба с растением виола. А со второй половины марта по парку доступны виртуальные прогулки.