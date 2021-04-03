В парке «Краснодар» сняли защитный экран с цветущей лианы

Краснодарский край

Распечатать

Теперь любоваться цветами бугенвиллеи стало еще проще

Инстаграм-аккаунт парка «Краснодар» сообщил о том, что на одной из вертикальных клумб успешно прижилось экзотическое и очень красивое растение — лиана бугенвиллéя.

— Её парник убрали, и вы можете увидеть нежнейшие бутоны не через защитные экраны, — таким текстом сопровождается пост в Инстаграме. — Прошу вас бережно относиться к растению, не срывать цветы!

Отметим, что совсем недавно, 1 апреля, парк уже радовал «цветочными» новостями: здесь была открыта клумба с растением виола. А со второй половины марта по парку доступны виртуальные прогулки.

Достопримечательности отдых парк «Краснодар» Парки

Новости

В парке «Краснодар» сняли защитный экран с цветущей лианы
В Ейском районе возбуждено уголовное дело против полицейского начальника
Сегодня ночью в Краснодаре перекроют движение по улицам Солнечной и Московской
Вода в Черном море станет комфортной для купания уже в начале июня
На месте снесенных «скобяных рядов» в Краснодаре хотят построить «современный» ТЦ
Бывший вице-губернатор края Долуда решил выдвинуться в Госдуму

Лента новостей

Вареники с бананом, икра белуги‑альбиноса, грибы шиитаке
1 апреля, 18:07 Партнерский
Вареники с бананом, икра белуги‑альбиноса, грибы шиитаке
Угадайте, что из этого можно заказать в СберМаркете
Научиться жить в дружбе
Вчера, 10:10
Научиться жить в дружбе
Пульсирующая комната, учебная квартира и другие способы лучше понять людей с РАС
«Деревьев будет много — Сергей Николаевич любит зелень»
31 марта, 16:26
«Деревьев будет много — Сергей Николаевич любит зелень»
Как изменится «Аврора» по плану Галицкого?

Реклама на портале