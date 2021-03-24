В парке «Краснодар» появился виртуальный тур
Парк «Краснодар» 24 марта сообщил о создании виртуального тура по территории
Теперь все желающие могут рассмотреть объекты парка «Краснодар» в режиме онлайн. Для этого специалисты создали виртуальный тур по территории — в нем можно получить всю информацию об объектах.
«А для тех, кто придёт ко мне в гости, тур станет картой и отличной возможностью узнать обо мне больше. Приятных прогулок💚», — написали на официальной странице в инстаграме парка.
Новый виртуальный тур показывает не только территорию и достопримечательности парка, но и сам стадион «Краснодар». Желающие могут рассмотреть поле или побывать на трибунах вместе со зрителями. Также на сайте есть карта парка.