В парке «Краснодар» появился виртуальный тур

Краснодарский край

Распечатать

Парк «Краснодар» 24 марта сообщил о создании виртуального тура по территории

Теперь все желающие могут рассмотреть объекты парка «Краснодар» в режиме онлайн. Для этого специалисты создали виртуальный тур по территории — в нем можно получить всю информацию об объектах.

«А для тех, кто придёт ко мне в гости, тур станет картой и отличной возможностью узнать обо мне больше. Приятных прогулок💚», — написали на официальной странице в инстаграме парка.

Новый виртуальный тур показывает не только территорию и достопримечательности парка, но и сам стадион «Краснодар». Желающие могут рассмотреть поле или побывать на трибунах вместе со зрителями. Также на сайте есть карта парка.

Краснодар парк «Краснодар» Технологии

Новости

В парке «Краснодар» появился виртуальный тур
Минздрав Кубани ответил на обвинения «Альянса врачей» о разваливающейся машине скорой помощи
На Кубани полицейские избили подозреваемых в краже коров и сломали ребра одному из них — «Комитет против пыток»
Мэра Майкопа задержали по делу о вымогательстве
Прокуратура вернула в СК дело о вымогательстве, по которому обвиняют бывшую жену Цеповяза
В Краснодаре открылась выставка «Авангард и русский космизм», посвященная дню рождения Кандинского

Лента новостей

Пицца, пальмы и кино
Сегодня, 10:10
Пицца, пальмы и кино
Тест для тех, кто скучает по «Авроре»
Orange Fitness отметил 18 лет
Сегодня, 12:30 Партнерский
Orange Fitness отметил 18 лет
За плечами — пандемия и бодипозитив
Власти Краснодара представили два эскиза пешеходной зоны на улице Чапаева
22 марта, 18:33
Власти Краснодара представили два эскиза пешеходной зоны на улице Чапаева

Реклама на портале