В Ейском районе возбуждено уголовное дело против полицейского начальника

Краснодарский край

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Следственный комитет подозревает начальника отделения ОМВД в получении взятки

Уголовное дело возбуждено в отношении начальника отделения по исполнению административного законодательства ОМВД России по Ейскому району. Как рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе Следственного управления СКР по Краснодарскому краю, задержанный обвиняется по части 3 статьи 290 УК РФ — «получение взятки».

— Расследование уголовного дела продолжается, — сообщают в СК. — В данный момент проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Ранее на уходящей неделе было возбуждено уголовное дело против мэра Майкопа Андрея Гетманова — уже второе по счету: изначально его обвиняли в вымогательстве, а после обысков предъявляют еще и незаконное хранение боеприпасов.

Ейский район Коррупция Следственный комитет

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