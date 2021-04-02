На Кубани хотят запустить авиасообщение между курортами Черноморского побережья

Краснодарский край

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Власти Кубани 2 апреля обсудили возможность создания авиасообщения между Краснодаром и региональными курортами

Глава Кубани Вениамин Кондратьев 2 апреля встретился с гендиректором авиакомпании «ЮТэйр» Андреем Мартиросовым и обсудил развитие авиасообщения внутри региона. Сейчас из Краснодара можно улететь только в Сочи, а часть затрат перевозчика субсидируют из краевого бюджета.

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Кондратьев заявил, что власти готовы рассмотреть субсидирование других маршрутов внутри края. Например, из Краснодара в Анапу или Геленджик. Также губернатор назвал важным направлением рейсы из Анапы в Сочи.

По словам Мартиросова, рейс между Краснодаром и Сочи становится более востребованным, поэтому субсидия на каждого пассажира ежегодно снижается. Постепенно это направление становится самоокупаемым и компания предполагает, что за два-три года она сможет отказаться от этой субсидии и освободить деньги для новых внутренних маршрутов, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также на встрече стало известно, что «ЮТэйр» разрабатывает проект рейса из Краснодара в Санкт-Петербург по удобному расписанию — с прямым и обратным перелетом в один день. После отмены ковидных ограничений компания планирует возобновить и международные рейсы из Краснодара.

Напомним, в конце февраля стало известно, что из Краснодара впервые запустят прямые рейсы на Дальний Восток.

Авиация Аэропорты Вениамин Кондратьев Краснодар Курорты и туризм

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