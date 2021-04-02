На Кубани фельдшер бросил пенсионера на улице и уехал

В Апшеронском районе 2 апреля прокуратура начала проверку, после того как фельдшер скорой помощи оставил пожилого мужчину на улице и уехал

Накануне в соцсетях появилось видео, на котором видно, как фельдшер скорой помощи высадил из автомобиля пожилого человека, а его вещи он выложил рядом. После этого машина с медиками уехала, а пенсионер остался сидеть на ступеньках.

В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края 2 апреля рассказали, что прокуратура Апшеронского района организовала проверку случившегося. Установлено, что инцидент произошел в Нефтегорске. В августе 2020 года 75‑летнего инвалида определили в Апшеронский комплексный центр социального обслуживания населения, так как у него не было постоянного места жительства.