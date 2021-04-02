В Краснодаре перенесли пункт вакцинации, но сообщили об этом не всем пациентам
В начале апреля стало известно, что пункт вакцинации на Главной городской площади Краснодара перенесли на несколько кварталов
Напомним, в январе в Краснодаре на Главной городской площади, в ТРЦ «Красная площадь» и в Центре медицинской профилактики на улице Трамвайной, 5 заработали специальные мобильные пункты вакцинации. В феврале еще один пункт открылся в ТРК «СБС Мегамолл».
1 апреля в телеграм-канале «Туподар — Краснодар» опубликовали пост, в котором жительница Краснодара рассказала, что не смогла сделать вторую прививку в пункте на Главной городской площади, потому что он переехал. С ее слов, медики не предупредили об этом пациентов.
Ситуацию прокомментировали в телеграм-канале оперштаба Кубани. Там рассказали, что теперь пункт вакцинации находится на улице Красной, 139 (в километре от прежней локации). Там прививку от коронавируса будут делать с 9:00 до 17:00 в помещении банка, а не в специальном КамАЗе.
В оперштабе заявили, что информацию о переезде опубликовали в краевых СМИ. Кроме того, сотрудники поликлиники, к которой прикреплен выездной центр вакцинации, должны были сообщить пациентам об изменении адреса по телефонам, которые те указывали в анкетах.
Читайте также:
Проблемы с вакцинацией начались в Краснодаре еще в феврале. Тогда горожане жаловались на то, что не могут сделать вторую прививку из-за огромных очередей. А в марте в соцсетях появились сообщения о том, что в мобильных пунктах закрыли запись на первую прививку, а при предварительной записи через госуслуги заявку отменяют.
Тем временем, 30 марта в пресс-службе краевой администрации сообщили, что регион получил 35 тыс. доз вакцины. Отметим, что с начала массовой вакцинации, за два с половиной месяца, в регионе привились 196,5 тыс. человек.