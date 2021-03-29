Программа рефинансирования банка УРАЛСИБ вошла в топ-10 лучших в России

Банк Уралсиб попал в топ-10 лучших программ рефинансирования за февраль 2021 года

Рейтинг составил портал «Выберу.ру». Кредит наличными от Уралсиба на рефинансирование кредитов сторонних банков занял в нем девятое место.

При составлении февральского рейтинга эксперты проанализировали предложения банков из топ-50 банков России по объемам кредитных портфелей граждан. Аналитики оценили не только ключевые параметры — значение процентной ставки по договору, полную стоимость, суммуа и срок рефинансирования, но и условия объединения кредитов, наличие страховки и ее влияние на снижение ставки, количество документов, подтверждающих платежеспособность заемщика, отсутствие скрытых комиссий и другие параметры.

Узнать подробности об условиях рефинансирования, а также о других кредитных продуктах можно в отделениях банка, по телефону 8 (800) 250-57-57 и на сайте УРАЛСИБ.