Новым главой банка УРАЛСИБ стал Алексей Сазонов
Партнерский Краснодарский край, Вся Россия
Председателем Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ» с 1 апреля назначили Алексея Сазонова
В феврале этого года Алексей Сазонов стал исполняющим обязанности председателя правления. С 1 апреля его назначили новым главой банка.
Назначение согласовал Банк России и утвердил наблюдательный совет УРАЛСИБ.
Кто такой Алексей Сазонов
В 1994 году Сазонов окончил Московский государственный институт Международных отношений МИД РФ по специальности «Международные экономические отношения». В 2002 году получил образование в Лондонской школе бизнеса по специальности «Магистр финансов».
В банковской сфере Сазонов работает с 1994 года. В 2008 году вошел в состав Правления Банка УРАЛСИБ в должности заместителя председателя.
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