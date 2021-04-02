Новым главой банка УРАЛСИБ стал Алексей Сазонов

В феврале этого года Алексей Сазонов стал исполняющим обязанности председателя правления. С 1 апреля его назначили новым главой банка.

Назначение согласовал Банк России и утвердил наблюдательный совет УРАЛСИБ.

Кто такой Алексей Сазонов

В 1994 году Сазонов окончил Московский государственный институт Международных отношений МИД РФ по специальности «Международные экономические отношения». В 2002 году получил образование в Лондонской школе бизнеса по специальности «Магистр финансов».

В банковской сфере Сазонов работает с 1994 года. В 2008 году вошел в состав Правления Банка УРАЛСИБ в должности заместителя председателя.