Новым главой банка УРАЛСИБ стал Алексей Сазонов

Партнерский Краснодарский край, Вся Россия

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Председателем Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ» с 1 апреля назначили Алексея Сазонова

В феврале этого года Алексей Сазонов стал исполняющим обязанности председателя правления. С 1 апреля его назначили новым главой банка.

Назначение согласовал Банк России и утвердил наблюдательный совет УРАЛСИБ.

Кто такой Алексей Сазонов

В 1994 году Сазонов окончил Московский государственный институт Международных отношений МИД РФ по специальности «Международные экономические отношения». В 2002 году получил образование в Лондонской школе бизнеса по специальности «Магистр финансов».

В банковской сфере Сазонов работает с 1994 года. В 2008 году вошел в состав Правления Банка УРАЛСИБ в должности заместителя председателя.

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