В Краснодаре в Карасунские озера запустят рыбу

В Краснодаре волонтеры объявили, что 10 апреля на двух Карасунских озерах пройдет субботник и зарыбление

Волонтерский проект по восстановлению жизни в городских водоемах Street_Fishing_Krd в марте объявил о субботнике на Карасунских озёрах. Всех желающих пригласили убраться и провести зарыбление водоемов на улице Бородинской. В том числе, необходимы активисты на собственных плавательных средствах.

Первый субботник 2021 года пройдет 10 апреля.

«Мы со своей стороны, постараемся создать незабываемую атмосферу и подарить только положительные эмоции от данного мероприятия. И обязательно берите с собой детей, выпуск рыбы в озёра мы доверяем только им», — сообщили волонтеры.