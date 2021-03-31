«Сочи Парк» начал онлайн-продажу безлимитных абонементов

Официальный сайт sochipark.ru в конце марта запустил продажу годовых абонементов

Новое предложение «Сочи Парка» позволит после покупки приходить в парк ежедневно весь год. При этом стоимость безлимитного абонемента равна семи посещениям.

Абонемент будет действовать также в периоды тематических праздников и прогулочные дни. «Заморозить» его нельзя. Количество годовых абонементов ограничено. Оплатить заказ можно на официальном сайте sochipark.ru. Пластиковую карту с фотографией выдадут владельцу в кассе «Сочи Парка».

Напомним, в начале марта «Сочи Парка» запустил продажу билетов со скидкой до 30% на тематические праздники 2021 года. Выгодно купить билеты на День Победы (9 мая), День рождения «Сочи Парка» (1 июня), День рождения Змея Горыныча (28 августа), День рождения Бабы-яги (с 22 октября по 14 ноября), новогодние каникулы (с 25 декабря до 9 января) и новогоднюю ночь (31 декабря) также можно онлайн.

Кроме того, продолжают действовать семейные, льготные и комботарифы, специальные предложения для именинников.