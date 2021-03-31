«Сочи Парк» начал онлайн-продажу безлимитных абонементов

Краснодарский край

Распечатать

Официальный сайт sochipark.ru в конце марта запустил продажу годовых абонементов

Новое предложение «Сочи Парка» позволит после покупки приходить в парк ежедневно весь год. При этом стоимость безлимитного абонемента равна семи посещениям.

Абонемент будет действовать также в периоды тематических праздников и прогулочные дни. «Заморозить» его нельзя. Количество годовых абонементов ограничено. Оплатить заказ можно на официальном сайте sochipark.ru. Пластиковую карту с фотографией выдадут владельцу в кассе «Сочи Парка».

Читайте также:

Напомним, в начале марта «Сочи Парка» запустил продажу билетов со скидкой до 30% на тематические праздники 2021 года. Выгодно купить билеты на День Победы (9 мая), День рождения «Сочи Парка» (1 июня), День рождения Змея Горыныча (28 августа), День рождения Бабы-яги (с 22 октября по 14 ноября), новогодние каникулы (с 25 декабря до 9 января) и новогоднюю ночь (31 декабря) также можно онлайн.

Кроме того, продолжают действовать семейные, льготные и комботарифы, специальные предложения для именинников.

Как писали Юга.ру, весной «Сочи Парк» начал установку нового экстремального аттракциона — гигантского маятника «Вечный двигатель»

Акции Курорты и туризм отдых Развлечения Сочи Сочи Парк

Новости

В кинотеатре Энема появились места для маломобильных зрителей
В Краснодаре ищут мужчину, которого заподозрили в развращении ребенка в лифте
В Краснодаре откроется бесплатная выставка, на которой покажут кошачий домик
В 2022 году Адыгею и Черное море свяжет новая развязка
В Краснодаре в последний день марта потеплеет до 16 °С
Кубань стала лидером РФ по числу полученных взяток в 2021 году

Лента новостей

К годовщине самоизоляции: как перезапустить бизнес и собственную жизнь в условиях карантина
29 марта, 18:16 Партнерский
К годовщине самоизоляции: как перезапустить бизнес и собственную жизнь в условиях карантина
Игры по-взрослому
29 марта, 13:27 Партнерский
Игры по-взрослому
Новый Volkswagen Tiguan 2021
Пицца, пальмы и кино
24 марта, 10:10
Пицца, пальмы и кино
Тест для тех, кто скучает по «Авроре»

Реклама на портале