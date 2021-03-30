Главой Брюховецкого района стал уроженец райцентра и бывший тренер

Краснодарский край

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30 марта в должность вступил новый глава Брюховецкого района

Напомним, ранее пост главы Брюховецкого района занимал Владимир Мусатов. Он объявил о своем уходе 9 октября прошлого года. Свое решение чиновник объяснил состоянием здоровья и переходом на новую работу.

30 марта 2021 года в пресс-службе администрации Краснодарского края сообщили о назначении 32-летнего Владимира Бутенко главой муниципалитета.

Кто такой Владимир Бутенко

Бутенко родился 6 декабря 1988 года в станице Брюховецкой. Трудовую деятельность начал в 2006 году — стал индивидуальным предпринимателем. В 2010 году окончил Кубанский государственный университет физкультуры. С 2009 по 2020 годы работал тренером-преподавателем и руководителем спортивных учреждений. Кроме того, Бутенко был депутатом гордумы Краснодара шестого созыва.

В 2019 году стал выпускником Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России по специальности «Политология».

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Главой Брюховецкого района стал уроженец райцентра и бывший тренер
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