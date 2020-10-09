Глава Брюховецкого района ушел в отставку

Краснодарский край

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Глава Брюховецкого района Владимир Мусатов 9 октября покинул свой пост и перешел на новую работу

Об этом было объявлено на сессии совета Брюховецкого района. Во время заседания глава муниципалитета Владимир Мусатов сообщил, что уходит по состоянию здоровья и из-за перехода на новую работу. Депутаты его поддержали.

Кроме того, замглавы Краснодарского края Игорь Чагаев по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондартьева вручил Мусатову медаль «За выдающийся вклад в развитие Кубани» I степени.

Исполняющим обязанности главы Брюховецкого района назначили Сергея Ганжу. Совет объявил конкурс на замещение должности главы муниципалитета. Заседание комиссии назначено на 15 декабря, сообщили 9 октября в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, Мусатов стал и.о. главы Брюховецкого района в феврале 2011 года. В мае того же года он выиграл выборы от «Единой России» и стал главой муниципалитета. До этого Мусатов трудился в должности замглавы Северского района.

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