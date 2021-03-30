В Анапе силовики положили лицом в пол посетителей подпольного бара

Краснодарский край

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Силовики Анапы вечером 29 марта накрыли подпольный бар и уложили всех посетителей на пол

Анапские полицейские и росгвардейцы в ходе рейда проверили бар Chili Peppers. Видео захвата опубликовали в инстаграме отдела МВД России по Анапе ночью 29 марта. На кадрах видно, как силовики сначала выломали металлическую дверь, а затем уложили всех посетителей заведения лицом в пол.

Вход в бар был ограничен — попасть в помещение можно было со специальной карточкой. Всего ночью в заведении оказалось девять человек, включая одного сотрудника.

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При осмотре силовики нашли 140 бутылок спиртного. При этом документов на работу бара и продажу алкоголя полицейским не показали.

В пресс-службе ОМВД Анапы также сообщили, что двух гостей заведения с признаками наркотического опьянения отправили в наркологический отдел анапской горбольницы.

По всем нарушениям специалисты проведут проверку, по итогам которой определят, что будет с баром дальше.

В середине марта в МВД Кубани начали проверку после видео, на котором полицейские заставляли подозреваемого ползти по земле, били ногами и стреляли в него холостыми патронами.

Алкоголь Анапа Общепит Полиция Росгвардия

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