На Кубани бывшего офицера осудили за мошенничество с надбавками почти на 19 млн рублей
Краснодарский гарнизонный военный суд вынес приговор бывшему офицеру воинской части № 51532, майору запаса Алексею Лунину за злоупотребление полномочиями
Лунин занимал пост помощника начальника воздушно-десантной службы воинской части и отвечал за ведение учета и отчетности.
«Желая приукрасить реальное положение дел по службе, с октября 2015 года по январь 2017 года он неоднократно изготавливал и представлял в отделение кадров воинской части списки военнослужащих, якобы выполнивших установленное нормативом количество прыжков с парашютом. Указанные документы явились основанием для производства необоснованной выплаты 212 военнослужащим в общей сложности свыше 18,9 млн рублей в качестве соответствующей надбавки к денежному довольствию», — сообщили в пресс-службе Главного военно-следственного управления СКР.
В отношении Лунина возбудили уголовное дело по ч. 3 cт. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).
Суд приговорил его к трем годам колонии и запретил занимать должности в российских войсках и органах власти в течение 1,5 лет.
Отмечается, что часть выплат — более 10 млн рублей — военнослужащие уже вернули в бюджет. Остальное должен будет вернуть Лунин.
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