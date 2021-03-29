Гольф-турнир на «Курорте Красная Поляна» попал в Книгу рекордов России

27 и 28 марта на «Курорте Красная Поляна» проходил гольф-турнир White Mountain Golf Cup, который попал в Книгу рекордов

Двухдневный турнир на высоте более 2 тыс. метров над уровнем моря состоялся в горной долине Цирк-2 при поддержке Ассоциации гольфа России. Мероприятие попало в Книгу рекордов России как первый в стране турнир по гольфу, состоявшийся на такой высоте.

В турнире участвовали около 20 игроков. Им впервые довелось играть в гольф на снежном поле, окруженном Кавказскими горами. Участники соревнований также прокатились на горных лыжах и сноубордах, посетили парк аттракционов и другие развлечения курорта.