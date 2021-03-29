Гольф-турнир на «Курорте Красная Поляна» попал в Книгу рекордов России
27 и 28 марта на «Курорте Красная Поляна» проходил гольф-турнир White Mountain Golf Cup, который попал в Книгу рекордов
Двухдневный турнир на высоте более 2 тыс. метров над уровнем моря состоялся в горной долине Цирк-2 при поддержке Ассоциации гольфа России. Мероприятие попало в Книгу рекордов России как первый в стране турнир по гольфу, состоявшийся на такой высоте.
В турнире участвовали около 20 игроков. Им впервые довелось играть в гольф на снежном поле, окруженном Кавказскими горами. Участники соревнований также прокатились на горных лыжах и сноубордах, посетили парк аттракционов и другие развлечения курорта.
«White Mountain Golf Cup — новое развлечение на «Курорте Красная Поляна». Гольф становится популярнее с каждым годом, и мы готовы участвовать в развитии этого направления, когда гости в разгар горнолыжного сезона могут совместить зимний отдых и игру в гольф», — рассказала директор по стратегическому развитию курорта Ольга Филипенкова.
Как писали Юга.ру, в первый день весны ведущие «Нашего радио» начали серию эфиров из выездной студии на «Курорте Красная Поляна». Во Всемирный день дикой природы, который отмечается 3 марта, художник Михаил Цатурян открыл на курорте паблик-арт-объект #SERNA.
Напомним, горнолыжный сезон на «Курорте Красная Поляна» продлится в этом году до 10 мая включительно.