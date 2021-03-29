Под Краснодаром закрыли автозаправку, где при пожаре погибли 2 человека

В прокуратуре Кубани 29 марта рассказали об итогах проверки газозаправочной станции, где при пожаре погибли два человека

Напомним, в июле 2020 на трассе Краснодар — Кропоткин вблизи станицы Старокорсунской загорелись заправка и две машины. Огонь распространился на площади 100 кв. метров. В пожаре пострадали шесть человек, двое из них позже скончались в больнице.

Владельца заправки арестовали, на него завели уголовное дело. Выяснилось, что АГЗС находилась на землях сельхозназначения и у нее не было разрешительных документов. Власти региона поручили проверить все заправки региона.

В сентябре 2020 года редакция портала Юга.ру направила запросы в администрацию Краснодарского края и в МВД Кубани с просьбой сообщить результаты проверки АЗС региона, однако оба ведомства так и не прислали ответы.