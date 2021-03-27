Российские фигуристки впервые в истории заняли весь пьедестал на чемпионате мира

В Стокгольме ночью 27 марта завершились соревнования женщин на чемпионате мира по фигурному катанию-2021

Чемпионат мира по фигурному катанию в 2021 году прошел в шведском Стокгольме. Ночью 27 марта состоялись соревнования женщин и впервые в истории весь пьедестал заняли три российские фигуристки. Ранее спортсмены занимали все три призовых места только в парном катании в 1969 и 1988 годах.

Победила 16-летняя Анна Щербакова, второе место заняла 24-летняя Елизавета Туктамышева, третье — 16-летняя Александра Трусова. По сумме двух программ Щербакова набрала 233,17 балла, Туктамышева — 220,46 баллов, Трусова — 217,2 балла.

Таким образом, фигуристки сохранили максимальную квоту на Олимпийские игры и теперь в Пекине Россию представят сразу три спортсменки.

Напомним, 25 марта в парном катании первыми стали россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли третье место. Вечером 27 марта пройдут соревнования среди мужчин.