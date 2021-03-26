В Белореченске трех полицейских осудили за пытки задержанных

Краснодарский край

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В Белореченском районе трех полицейских 26 марта признали виновными в превышении должностных полномочий

В феврале 2019 года оперуполномоченный отдела уголовного розыска ОМВД России по Белореченскому району проводил проверку по заявлению мужчины об угоне его автомобиля ВАЗ-2107. Полицейский узнал о возможной причастности к преступлению двух местных жителей и вызвал их в отдел в разные кабинеты, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Парни отказались признать вину и тогда трое оперуполномоченных избили их, нанеся удары по голове и телу. Сотрудники физической силой и моральным воздействием склоняли молодых людей дать признательные показания.

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Позже полицейских задержали и обвинили по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий с применением насилия). Расследованием уголовного дела занимался региональный следком.

Суд признал сотрудников МВД виновными, каждому из них назначили по три года лишения свободы в колонии общего режима. Их также лишили права занимать должности на государственной службе сроком на два года. Приговор в законную силу не вступил, добавили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю уточнили, что на время расследования полицейских отстранили от выполнения служебных обязанностей. После вступления приговора суда в законную силу их уволят по отрицательным мотивам.

Белореченский район Полиция пытки Следственный комитет Суд

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