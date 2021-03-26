В Белореченске трех полицейских осудили за пытки задержанных

В феврале 2019 года оперуполномоченный отдела уголовного розыска ОМВД России по Белореченскому району проводил проверку по заявлению мужчины об угоне его автомобиля ВАЗ-2107. Полицейский узнал о возможной причастности к преступлению двух местных жителей и вызвал их в отдел в разные кабинеты, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Парни отказались признать вину и тогда трое оперуполномоченных избили их, нанеся удары по голове и телу. Сотрудники физической силой и моральным воздействием склоняли молодых людей дать признательные показания.