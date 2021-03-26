ВТБ выдал более 45 млрд рублей кредитов предпринимателям Кубани
Управляющий ВТБ в Краснодарском крае Сергей Кадакин рассказал о результатах работы банка в корпоративном сегменте за 2020 год
В 2020 году кредитный портфель среднего и малого бизнеса ВТБ в Краснодарском крае увеличился на 15% — до 45,5 млрд рублей. Ресурсный портфель возрос на 18% и составил 27,7 млрд рублей.
Больше всего кредитов пришлось на предприятия строительной сферы — 19%. Компании АПК и пищевой промышленности составляют 15% от общего объема кредитного портфеля, а транспорта и инфраструктурного строительства — 6%.
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Одним из самых популярных инструментов финансирования в 2020 году стала программа Министерства сельского хозяйства № 1528. По ней предприниматели получили более 4,1 млрд рублей кредитов, по программе льготного кредитования Минэкономразвития № 1764 — еще свыше 4 млрд рублей.
Во время пандемии по госпрограммам поддержки занятости ВТБ выдал кредитов на сумму 2,3 млрд рублей.
«Стратегия развития ВТБ, направленная на активную цифровизацию и повышение качества обслуживания клиентов, позволила нам успешно справиться с вызовами, которые были продиктованы пандемией COVID-19. Оперативно настроив процесс работы по поддержке предпринимателей в рамках льготных государственных программ и реструктуризации действующих кредитов, мы уделили особое внимание созданию новых digital-сервисов и улучшению условий по действующим продуктам», − рассказал управляющий ВТБ в Краснодарском крае Сергей Кадакин.
С прошлого года представители МСП Кубани стали пользоваться новыми цифровыми продуктами банка. Теперь они могут вести бухгалтерию и налоговый учет для ИП, решать вопросы, связанные с бухгалтерией, с помощью квалифицированных специалистов в мобильном приложении «Цифра».
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Еще одним сервисом, «ВТБ Бизнес QR», уже пользуются более 70 кубанских компаний. Сервис позволяет клиентам небольших торговых точек оплачивать покупки со смартфона. Для торгово-сервисных предприятий разработали устройство «ВТБ-касса», которое сочетает функции онлайн-кассы и POS-эквайринга.
Кроме того, в 2020 году ВТБ запустил информационно-образовательный портал «Ближе к делу», где прошли обучение более 10 тыс. предпринимателей Кубани. На портале собраны курсы и вебинары по различным вопросам развития бизнеса, новости, статьи экспертов и другой полезный контент, сообщили 26 марта в пресс-службе ВТБ.