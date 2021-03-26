Мэра Майкопа взяли под стражу на 2 месяца по делу о вымогательстве земли

24 марта СК Адыгеи сообщил о возбуждении уголовного дела против мэра Майкопа Андрея Гетманова. Причиной стало вымогательство земли у фермера в 2018 году. Чиновник пригласил на встречу предпринимателя и потребовал поменяться землями на территории Майкопского района. Так как участок сельхозпроизводителя был больше и дороже на 5 млн рублей, он отказался от невыгодной сделки.

Однако Гетманов стал угрожать ему физической расправой и убийством, после чего фермер согласился.

На мэра завели уголовное дело по ч. 3 ст. 163 УК РФ (Вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере). Гетманова задержали. 26 марта в пресс-службе СУ СК России по Адыгее сообщили, что чиновника заключили под стражу на два месяца. Расследование уголовного дела продолжается.