«Русфонд» объявил сбор средств на покупку слухового аппарата для 11-летнего мальчика из Тихорецка
Благотворительный фонд «Русфонд» 25 марта открыл сбор средств на покупку слухового аппарата для 11-летнего Саши Бахтеева с тугоухостью
Мама мальчика рассказала, что он родился здоровым, но в шесть месяцев тяжело переболел коклюшем. До трех лет любая простуда перерастала в бронхит. Ребенок не разговаривал до четырех лет, тогда врачи посоветовали родителям проверить слух сына. Тогда Саше поставили диагноз «тугоухость 3-й степени», оформили инвалидность и купили слуховые аппараты.
«Когда сыну надели аппараты, он стал слышать, как едет машина, как движется поезд, как поют птицы и шумит море. В школе для слабослышащих детей у него произошел значительный скачок в формировании речи, в общем эмоциональном и интеллектуальном развитии. Но два месяца назад он пожаловался, что плохо понимает речь преподавателей. Оказалось, что один слуховой аппарат сломался», — рассказала мама ребенка.
Сурдолог Детской краевой клинической больницы Ольга Пыжова объяснила, что для успешной слухоречевой реабилитации Саше необходимы цифровые сверхмощные слуховые аппараты с индивидуальными ушными вкладышами.
За счет госбюджета такой слуховой аппарат не предоставляется. Купить его самостоятельно родители мальчика не могут: подходящая модель стоит 181 тыс. 495 рублей, при этом в семье растут еще двое детей, а работает только отец. Родители Саши обратилась за помощью в благотворительный фонд «Русфонд», и 25 марта там объявили сбор средств на покупку слухового аппарата для ребенка.
Как помочь Саше Бахтееву?
— оформить пожертвование можно на сайте «Русфонда» внизу страницы, указав свою почту, имя и сумму;
— отправить СМС на номер 5542, цифрами указав сумму пожертвования;
— оплатить в отделении любого банка или «Почты России», самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.