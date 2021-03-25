«Русфонд» объявил сбор средств на покупку слухового аппарата для 11-летнего мальчика из Тихорецка

Мама мальчика рассказала, что он родился здоровым, но в шесть месяцев тяжело переболел коклюшем. До трех лет любая простуда перерастала в бронхит. Ребенок не разговаривал до четырех лет, тогда врачи посоветовали родителям проверить слух сына. Тогда Саше поставили диагноз «тугоухость 3-й степени», оформили инвалидность и купили слуховые аппараты.

«Когда сыну надели аппараты, он стал слышать, как едет машина, как движется поезд, как поют птицы и шумит море. В школе для слабослышащих детей у него произошел значительный скачок в формировании речи, в общем эмоциональном и интеллектуальном развитии. Но два месяца назад он пожаловался, что плохо понимает речь преподавателей. Оказалось, что один слуховой аппарат сломался», — рассказала мама ребенка.