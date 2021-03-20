В Краснодаре из-за обвала грунта на пять дней перекрыли дорогу из ЮМР

Обвал грунта случился вечером 19 марта в районе улиц Кожевенной и Каляева. Из-за этого все троллейбусы № 8 отправили в депо, а маршрутка № 95 стала ходить по другому маршруту.

20 марта в пресс-службе мэрии сообщили, что грунт обвалился из-за аварии на участке хозяйственно-бытовой канализации. С 17:00 перекресток Кожевенной и Каляева временно закрыли. На месте будут ликвидировать порыв на коллекторе и восстанавливать дорожное покрытие. Закончить работы планируют 25 марта.

На время ремонта разработали схему объезда этого участка. Организуют двустороннее движение транспорта по Скорняжной от Каляева в направлении Кожевенной. Для того, чтобы подъехать к многоэтажным домам на Каляева и Кожевенной, надо будет проехать по Кожевенной от Струнной до Каляева. На участке выставят временные знаки.