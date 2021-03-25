Власти Краснодара вернули начальника управления по делам молодежи, уволенного 3 месяца назад

В первый раз этот пост Фетисов занял в октябре 2020 года. Спустя два месяца чиновник уволился из-за проблем с документами: до вступления в должность у него был свой бизнес, который необходимо оставить перед назначением на госслужбу.

30 декабря глава Краснодара Евгений Первышов в своем телеграм-канале написал, что не увидел криминала в этой ситуации. Мэр объяснил, что Фетисов после выхода из состава руководителей коммерческих компаний не сообщил об этом во все ведомства, потому что «не разобрался из-за отсутствия опыта муниципальной службы». Первышов назвал увольнение юридической формальностью и заявил, что готов принять Фетисова на работу, когда тот исправит документы.

25 марта на внеочередном заседании гордумы депутаты приняли решение восстановить Сергея Фетисова в должности, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

«У человека есть огромное желание работать в этом направлении. Мы специально подождали, чтобы он исправил те шероховатости, которые у него были», — прокомментировал мэр.

Кто такой Сергей Фетисов

Фетисов родился 5 октября 1983 года в станице Новобейсугской Краснодарского края. Окончил факультет прикладной математики КубГУ и Адыгейский госуниверситет по специальности юриспруденция, экономист-математик, кандидат экономических наук, доцент КубГАУ.

Возглавляет совет наставников краевой организации «Кубанский союз молодежи». Председатель комитета Совета молодых депутатов Кубани по вопросам местного самоуправления, административно-территориального устройства и социально-экономического развития территорий.

Основатель и президент краевой федерации воркауа, инициатор федерального проекта #Зарядка_РФ, глава благотворительного фонда «Подари Внимание».