Краснодарцы 9 мая отожмутся 27028 раз — по числу дней после Победы

В Краснодаре в День Победы пройдет акция «Рекорд Победы», в рамках которой горожане должны будут отжаться 27 тыс. 28 раз

Акция начнется в 8:30 на площади у Выставочного зала Боевой Славы, принять в ней участие могут все желающие. Число отжиманий равное числу дней, минувших с окончания Великой Отечественной войны, планируется выполнить за два часа.

«В Краснодаре проект "Рекорд Победы" проходит четвертый год, он стал традиционным и набирает каждый раз все больше участников. Плюс ежегодно к планируемому числу отжиманий мы добавляем еще 360, чтобы подчеркнуть ценность каждого года и каждого дня мирной жизни», — отметил руководитель краевой федерации воркаута Сергей Фетисов.

По его словам, в акции участвуют люди разных возрастов и физической подготовки — каждый отжимается столько, сколько может. Число отжиманий распределят по всем, кто пройдет регистрацию, с учетом возможностей каждого участника, сообщили в пресс-службе мэрии города.