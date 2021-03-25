На Кубани оштрафовали начальника колонии за удержание денег с осужденных

Прокуратура Краснодарского края 24 марта сообщила о том, что на руководителей двух колоний составили административные протоколы

Краснодарская прокуратура провела проверку в исправительных колониях № 3 и № 9. Там выявили множество нарушений уголовно-исполнительного законодательства. Они влияли на состояние законности в учреждениях и эффективность их работы, отметили в ведомстве.

Руководитель пресс-службы прокуратуры Кубани Антон Лопатин 25 марта уточнил порталу Юга.ру, что выявленные нарушения были связаны с условиями содержания. В колонии № 3, которая находится в Усть-Лабинском районе, из заработка осужденных удержали деньги свыше установленного законом предела. А в колонии № 9 (Апшеронский район) не провели надлежащие проверки по фактам изъятия у осужденных запрещенных предметов.

Ранее прокуратура внесла представления об устранении недочетов. Однако после проведения повторной проверки выяснилось, что нарушения так и не устранили. В отношении начальников учреждений завели административные дела по ст. 17.7 КоАП РФ (Невыполнение законных требований прокурора).Каждого оштрафовали на 2 тыс. рублей.

Сейчас нарушения устранили, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В декабре 2020 года стало известно, что на Кубании будут судить руководителя колонии, который передал взятку судмедэксперту за сокрытие причины смерти осужденного.