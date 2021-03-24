На Кубани полицейские избили подозреваемых в краже коров и сломали ребра одному из них — «Комитет против пыток»
24 марта стало известно об обращении в Следственный комитет по факту избиения правоохранителями троих мужчин в Калининском районе
Что произошло? 15 марта краевое МВД сообщило, что в девяти районах Кубани группа людей похитила 36 коров. Их задержали в Калининском районе, когда злоумышленники пытались продать двух животных.
В полиции отметили, что на трех мужчин в возрасте от 29 до 65 лет завели уголовные дела по ст. 158 УК РФ (Кража). Их заключили под стражу.
На следующий день в соцсетях появилось видео, в котором люди в форме бьют мужчину, лежащего на земле. Они заставили его пинками пролезть под деревянным забором, а затем стали бить его по разным частям тела и голове и стрелять в него холостыми патронами. Агрессоры с матами кричали на него и спрашивали, воровал ли он коров и котлы. Требуя признаться, один из мужчин продолжил бить лежачего по голове.
17 марта видео прокомментировали в ГУ МВД России по краю. Ведомство признало, что на видео сотрудники правоохранительных органов задерживают подозреваемого в имущественных преступлениях, и назначило служебную проверку. Также в полиции начали проверку по фактам размещения видео в интернете.
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24 марта правозащитная организация «Комитет против пыток» сообщила, что к ним обратился житель станицы Роговской Андрей Попов. Он рассказал, что 10 марта в 3:00 приехал со своим приятелем Сергеем Дузем на ферму в станицу Калининскую к своему знакомому Николаю Бондаренко. Там, как утверждает Попов, их задержали и избили сотрудники правоохранительных органов:
«Меня и остальных уложили на землю лицом вниз и стали наносить мне удары в область головы, тела, рук и ног. Основные удары приходились в область почек, головы. При этом применяли приклады от автоматов, которыми наносили удары в области спины. Так же стреляли холостыми патронами в спину, угрожая при этом застрелить. После этого нас доставили в отдел полиции».
Троих мужчин доставили в отдел МВД по Калининскому району, где продолжили избивать, требуя признаться в краже отопительных котлов и коров. По словам Андрея, после того, как он отказался подписать чистосердечное признание, один из сотрудников ударил его в левый глаз. Затем в кабинет привели двух сотрудников СОБРа, которые стали наносить ему «множественные удары в область груди, рёбер, почек, ног». После того, как его ударили около 20 раз, он согласился написать заявление. Перед изолятором было проведено медосвидетельствование. Врачи диагностировали у мужчины ушиб мягких тканей лица и почек.
Позднее в отношении Попова и Дузя завели уголовное дело по п. б ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище). 13 марта суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас они оба находятся в СИЗО.
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Также 19 марта к правозащитникам обратился Николай Бондаренко. Он сообщил, что 10 марта был у себя на ферме и к нему рано утром приехал знакомый Андрей Попов, чтобы предложить купить коров. В этот момент на территорию фермы заехали несколько автомобилей, из них выбежали люди в камуфляжной форме, масках и с автоматами. Они криками потребовали всех лечь на землю.
«Когда я лег на землю, около меня находилось порядка пяти человек в камуфляжной форме. Они требовали лежать, не двигаться. Они также требовали сказать, сколько я украл коров и отопительных котлов. Я им отвечал, что не воровал коров, после этого мне начали наносить удары. Всего мне нанесли около десяти ударов по всему телу. Избиение прекратилось, когда кто-то сказал, что я хозяин фермы», — сказал Бондаренко.
Затем его тоже отвезли в отдел МВД по району и стали требовать признания в совершении кражи коров и котлов. После отказа признаться два человека в форме начали бить его кулаками, коленями и ногами по всему телу. Бондаренко рассказал «Комитету против пыток», что ощутил острую боль в области ребер и нарушение сердечного ритма. Он испугался, что дальнейшие удары в область сердца могут привести к смерти, и согласился дать признательные показания. После этого его отпустили из отдела полиции.
Медики обследовали мужчину и обнаружили у него «повреждения в виде кровоподтеков в области грудной клетки, левой верхней и левой нижней конечностей, ссадины в области правой нижней конечности», а также «закрытый перелом 8, 9, 10 ребер слева без смещения отломков, ушиб коленного сустава».
Юристы организации получили видео задержания Попова, Дузя и Бондаренко. На них видна немотивированная жестокость правоохранителей, сообщили в пресс-службе «Комитета».
19 марта в интересах Попова и Бондаренко юристы обратились в СК, сейчас ведется доследственная проверка. Специалист организации Илья Платонов сообщил, что организация будет добиваться установления всех причастных к насилию и того, чтобы их привлекли к ответственности.