В 2021 году РЖД готовятся запустить туристические поезда по всей России. Тур из столицы в Сочи уже находится в разработке

Так, тур «Жемчужина морей» пустят по маршруту Москва — Волгоград — Сочи — Дербент — Астрахань — Грозный. Уже в апреле можно будет отправиться в Элисту на цветение тюльпанов, а чуть позже туристы смогут отправиться в небольшой город Кемь в Карелии.

Также идет проработка однодневного тура из Екатеринбурга. Кроме того, в этом году планируют запустить тур к Деду Морозу и его внучке Снегурочке в Кострому. Он пройдет по маршруту Великий Устюг — Вологда.