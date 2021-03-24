Из Москвы через Сочи в Грозный. РЖД запустят тур «Жемчужина морей»
В 2021 году РЖД готовятся запустить туристические поезда по всей России. Тур из столицы в Сочи уже находится в разработке
Заместитель начальника департамента пассажирских перевозок ОАО «РЖД» Елена Ракова 24 марта рассказала ТАСС, что весной и летом компания запустит туристические поезда, которые свяжут разные регионы страны.
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Так, тур «Жемчужина морей» пустят по маршруту Москва — Волгоград — Сочи — Дербент — Астрахань — Грозный. Уже в апреле можно будет отправиться в Элисту на цветение тюльпанов, а чуть позже туристы смогут отправиться в небольшой город Кемь в Карелии.
Также идет проработка однодневного тура из Екатеринбурга. Кроме того, в этом году планируют запустить тур к Деду Морозу и его внучке Снегурочке в Кострому. Он пройдет по маршруту Великий Устюг — Вологда.
Специалисты РЖД отмечают, что в турах будут задействованы все регионы, а не только Москва и Санкт-Петербург. Наибольшим спросом пользуются туры выходного дня с отправлением вечером пятницы, паровозные ретро-туры и железнодорожные круизы.
Представительница РЖД отметила, что важна не только железнодорожная составляющая, но и готовность регионов и местных операторов услуг и развлечений, включая транспорт, питание и гидов.
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Напомним, в мае начнет курсировать «Ласточка» Туапсе — Владикавказ, которая свяжет пять регионов: Кубань, Адыгею, Ставропольский край, Кабардино-Балкарию и Северную Осетию.