Из Краснодарского края запустят еще одну «Ласточку» во Владикавказ

В мае откроется дневной маршрут электропоезда «Ласточка», который будет курсировать между Краснодарским краем и Северной Осетией

В пресс-службе СКЖД 5 марта рассказали, что «Ласточка» начнет ходить с 1 мая и будет курсировать через день. В четные дни отправление из Туапсе назначено на 11:42, прибытие во Владикавказ — в 21:45. По нечетным дням поезд будет выезжать из Владикавказа в 5:50 и возвращаться в Туапсе в 15:56.

Состав будет делать остановки на следующих станциях: Греческий, Хадыженская, Тверская, Белореченская, Гиагинская, Курганная, Котляревская, Армавир, Невинномысская, Минеральные Воды, Георгиевск, Аполлонская, Прохладная, Муртазово и Беслан.

В СКЖД добавили, что сейчас между Туапсе и Владикавказом курсирует ночной поезд, который проводит в пути на три часа больше, чем предусмотрено на новом маршруте.

Купить билеты и получить больше информации о графике движения поезда № 831/832 можно будет на сайте РЖД, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и в ж/д кассах и терминалах самообслуживания на вокзалах.