Из Краснодарского края запустят еще одну «Ласточку» во Владикавказ

Краснодарский край, Северная Осетия

Распечатать

В мае откроется дневной маршрут электропоезда «Ласточка», который будет курсировать между Краснодарским краем и Северной Осетией

Поезд №831/832 «Туапсе — Владикавказ» свяжет пять регионов: Кубань, Адыгею, Ставропольский край, Кабардино-Балкарию и Северную Осетию.

Смотрите на Курортах Юга.ру:

В пресс-службе СКЖД 5 марта рассказали, что «Ласточка» начнет ходить с 1 мая и будет курсировать через день. В четные дни отправление из Туапсе назначено на 11:42, прибытие во Владикавказ — в 21:45. По нечетным дням поезд будет выезжать из Владикавказа в 5:50 и возвращаться в Туапсе в 15:56.

Состав будет делать остановки на следующих станциях: Греческий, Хадыженская, Тверская, Белореченская, Гиагинская, Курганная, Котляревская, Армавир, Невинномысская, Минеральные Воды, Георгиевск, Аполлонская, Прохладная, Муртазово и Беслан.

В СКЖД добавили, что сейчас между Туапсе и Владикавказом курсирует ночной поезд, который проводит в пути на три часа больше, чем предусмотрено на новом маршруте.

Купить билеты и получить больше информации о графике движения поезда № 831/832 можно будет на  сайте РЖД, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и в ж/д кассах и терминалах самообслуживания на вокзалах.

Ранее Юга.ру писали, что с 6 по 8 марта между Туапсе и Гагрой запустили ретропоезд, пассажиры которого смогут попасть на экскурсии по Абхазии.

Курорты и туризм Поезда путешествия РЖД

Новости

Из Краснодарского края запустят еще одну «Ласточку» во Владикавказ
В России начались трехдневные выходные, за которыми — короткая рабочая неделя
На Кубани 9-летнему Кириллу Тращенко с острым лейкозом собирают почти 3 млн рублей на лекарство
И.о. главы департамента строительства Кубани стал 34-летний Максим Мысаков
В краснодарском детсаду запустили систему распознавания лиц
В краснодарском парке «Солнечный остров» горит мусор

Лента новостей

Снег на юге. Куда ехать?
Вчера, 08:01
Снег на юге. Куда ехать?
Город для автомобилей или людей?
2 марта, 08:01
Город для автомобилей или людей?
Как собираются развивать улицы в историческом центре Краснодара
«Вам лечение не нужно»
1 марта, 08:00
«Вам лечение не нужно»
Жительнице Кубани отказывают в лекарствах от ВИЧ

Реклама на портале