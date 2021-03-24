В Адыгее в 2020 году завели шесть дел на поставщиков молочной продукции в школы

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 24 марта обсудил с чиновниками противодействие незаконному обороту лекарств и молочной продукции в регионе

Главы Росздравнадзора и минздрава Адыгеи напомнили, что 1 июля прошлого года в России ввели обязательную маркировку движения лекарственных препаратов. Во время проверок выявили 5% лекарственных препаратов, которые находились в обращении с нарушениями.

Руководитель региона Мурат Кумпилов приказал усилить контроль за предприятиями и организациями, выпускающими лекарства, а также привлекать к проверкам полицейских.