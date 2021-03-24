В Адыгее в 2020 году завели шесть дел на поставщиков молочной продукции в школы

Адыгея

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Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 24 марта обсудил с чиновниками противодействие незаконному обороту лекарств и молочной продукции в регионе

Главы Росздравнадзора и минздрава Адыгеи напомнили, что 1 июля прошлого года в России ввели обязательную маркировку движения лекарственных препаратов. Во время проверок выявили 5% лекарственных препаратов, которые находились в обращении с нарушениями.

Руководитель региона Мурат Кумпилов приказал усилить контроль за предприятиями и организациями, выпускающими лекарства, а также привлекать к проверкам полицейских.

На совещании замначальника Краснодарской таможни Вячеслав Китайский рассказал, какие были выявлены нарушения: оборот контрафактной табачной продукции, незаконное использование товарного знака и фальшивые сведения в сопроводительных документах на ввозимый товар.

В Адыгее в прошлом году прошли проверки на пяти молочных заводах и 62 точках, реализующих молочную продукцию, сообщил глава республиканского Роспотребнадзора Сергей Завгородний. Против производителей и поставщиков этой продукции в образовательные учреждения возбудили шесть административных дел, оштрафовали 31 виновника.

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«Мы должны оберегать наш региональный бренд. Недочеты в качестве продукта здесь недопустимы, и Ассоциация производителей адыгейского сыра должна уделять этому вопросу повышенное внимание», — подчеркнул глава региона.

Также Кумпилов поручил усилить контроль за качеством продуктов питания, поставляемых в образовательные и социальные учреждения республики.

Адыгейский сыр Мурат Кумпилов Продукты питания Промышленность Таможня Фальсификации

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