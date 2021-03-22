В Общественной палате РФ обсудили соцпроекты бизнеса в регионах

Партнерский Вся Россия

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19 марта в Общественной палате РФ состоялся круглый стол «Бизнес и территории: новый этап отношений»

Мероприятие инициировала Комиссия Общественной палаты по развитию экономики и корпоративной социальной ответственности. Модератором круглого стола выступил член комиссии,первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров Вадим Ковалев.

Основной темой встречи стало исследование Центра социального планирования «Платформа» и Центра стратегических разработок. В нем социологи оценили действия бизнеса и государства по соцпрограммам и в управлении социальными инвестициями. Эксперты обсудили реализацию бизнесом социальных программ в своих регионах, отметив, что социальная активность предприятий растет. Компании продолжают инвестировать в проекты, которые развивают общество и благотворительность.

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Социальную практику, реализуемую в МХК «ЕвроХим», описал директор компании по коммуникациям Владимир Торин. Он заявил, что в регионах нужно создавать комплексные социальные программы-бренды, которые объединяют бизнес, власть и активную часть общества. По его словам, именно такой подход в социальной политике реализует «ЕвроХим» в регионах своего присутствия. Для примера Торин рассказал о проекте «Ковдор — столица Гипербореи» в Мурманской области и о патриотической программе «Котельниково — земля героев» в Волгоградской области.

«Мы нацелены на то, чтобы социальная программа включала не только развитие города, но и несла определенную бренд-историю, чтобы люди гордились территорией, на которой живут», — подытожил Торин.

Бизнес-сообщество ЕвроХим Промышленность Социальные программы

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