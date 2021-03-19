На Кубани «Билайн» и АДВ ищут стартапы в сфере маркетинга и рекламы

Для этого компании открыли новый набор в венчурную студию ADV LaunchPad. Как и в предыдущих наборах, компании привлекают стартапы, которые находятся на стадии идеи. В этом наборе студия рассмотрит заявки и от проектов на более поздних стадиях развития, которые смогут претендовать на инвестиции для дальнейшего развития. В партнерстве с «Билайн» АДВ вложит в проекты суммарно более 60 млн рублей. В прошлом году студия Launchpad получила более 700 заявок от потенциально перспективных стартапов.



Венчурная студия Launchpad будет развивать направления интеграции маркетинговых продуктов для клиентов группы АДВ и рынка в целом. Это позволит компаниям расти быстрее. Сегодня, благодаря инвестициям АДВ и «Билайн», успешно работают несколько компаний в сегментах креатива (Vidi), B2B-маркетинга (LeadHero, Salespilot), аналитики (Tamburin) и рекламных технологий (Phygis).