На Кубани «Билайн» и АДВ ищут стартапы в сфере маркетинга и рекламы

Партнерский Краснодарский край

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В стартапы инвестируют 60 млн рублей

Для этого компании открыли новый набор в венчурную студию ADV LaunchPad. Как и в предыдущих наборах, компании привлекают стартапы, которые находятся на стадии идеи. В этом наборе студия рассмотрит заявки и от проектов на более поздних стадиях развития, которые смогут претендовать на инвестиции для дальнейшего развития. В партнерстве с «Билайн» АДВ вложит в проекты суммарно более 60 млн рублей. В прошлом году студия Launchpad получила более 700 заявок от потенциально перспективных стартапов.

Венчурная студия Launchpad будет развивать направления интеграции маркетинговых продуктов для клиентов группы АДВ и рынка в целом. Это позволит компаниям расти быстрее. Сегодня, благодаря инвестициям АДВ и «Билайн», успешно работают несколько компаний в сегментах креатива (Vidi), B2B-маркетинга (LeadHero, Salespilot), аналитики (Tamburin) и рекламных технологий (Phygis).

«Разработка хорошего приложения не заканчивается никогда»:

В 2021 году студия планирует профинансировать порядка 15 проектов. Стартапы, прошедшие отбор, получат:

  1. Еженедельные встречи и разборы прогресса с опытными менторами.
  2. Более 20 экспертов Launchpad, группы АДВ и «Билайн», помогающие в ключевых направлениях развития бизнеса
  3. Помощь с разработкой продукта, стратегией развития, поиском потенциальных клиентов и привлечением дальнейшего финансирования.
  4. Возможность теста продуктов в экосистемах АДВ и «Билайн».


Приоритетами для ADV LaunchPad по-прежнему остаются решения в области маркетинга и рекламных технологий, электронной коммерции, D2C-продвижения, медиа и контента, а также больших данных и искусственного интеллекта с возможностью применения в рекламе. Тем не менее, студия рассматривает все заявки и готова вкладываться в перспективные проекты из самых разных сфер.

Узнать подробнее о программе и посмотреть отзывы участников предыдущих наборов можно на сайте. Подать заявку можно здесь. Набор продлится до 28 марта.

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