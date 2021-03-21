В Краснодаре запретят остановку машин на одной из улиц

Власти Краснодара 21 марта сообщили о запрете остановки и стоянки транспорта на улице в районе Западного обхода

Дорожные знаки «Остановка запрещена» установят по обеим сторонам улицы Конгрессной в районе ЖК «Отражение». Запрет вступит в силу 5 апреля.

В городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства отметили, что ограничения вводят, чтобы исключить стоянку на проезжей части. Брошенные автомобили часто создают помехи для движения и провоцируют ДТП, сообщили 21 марта в пресс-службе администрации Краснодара.

Ранее в мэрии рассказали, что система штрафов за неправильную парковку, которую в краевом центре собирались ввести в начале февраля, сломалась сразу после начала работы.