Газпромбанк представил кредитную карту, которая сама определяет срок льготного периода
Новый продукт Газпромбанка называется «Удобная карта»
У нее пониженная приветственная ставка на покупки и беспроцентный период до 180 дней. Он зависит от суммы трат за два предшествующих месяца. Приветственная ставка составляет 11,9% годовых и распространяется на все покупки, совершенные в первые два календарных месяца.
Беспроцентный период может достигать 180 дней, если за предыдущие 2 месяца сумма снятий и покупок по карте превышала 60 тыс. рублей. Сумму трат меньше 60 тыс., то льготный период на покупки за два месяца сократится до 90 дней.
Банк предлагает клиентам бесплатное годовое обслуживание при ежемесячных тратах по «Удобной карте» от 5 тыс. рублей. Минимальный ежемесячный платеж по кредиту составляет 5% от текущей ссудной задолженности, но не менее 500 рублей. Таким образом, проценты по кредиту не начисляются, если клиент расплачивается за покупки картой и вносит потраченную сумму до даты окончания льготного периода, а также осуществляет регулярные минимальные ежемесячные платежи и оплачивает комиссию за ежемесячное обслуживание, если траты менее 5 тыс. рублей.
Яблоки, гранаты, сыры:
В пресс-службе Газпромбанка подчеркнули, что «Удобная карта» имеет ряд дополнительных преимуществ. Например, можно без комиссии снимать наличные из кредитного лимита до 100 тыс. рублей в месяц. Кроме того, предусмотрено бесплатное оформление дополнительной карты. Общую сумму долга, дату окончания беспроцентного периода и другие детали удобно отслеживать в мобильном приложении «Телекард 2.0».
«Клиенты уже оценили нашу «Умную карту», держателям которой не нужно определять категорию повышенного кешбэка, это происходит автоматически. И вот теперь еще одно предложение Газпромбанка — кредитная «Удобная карта», аналогов которой на сегодняшний день нет на российском рынке. Карта сама определяет срок беспроцентного периода. что делает ее использование максимально выгодным и удобным. Не сомнения, что новый продукт будет интересен не только действующим клиентам Банка, но и будет способствовать привлечению новых», — заявил управляющий Южным филиалом Газпромбанка Сергей Селютин.
Подать заявку на новую кредитную карту Газпромбанка и узнать подробности о ней можно на сайте.