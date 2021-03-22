Газпромбанк представил кредитную карту, которая сама определяет срок льготного периода

У нее пониженная приветственная ставка на покупки и беспроцентный период до 180 дней. Он зависит от суммы трат за два предшествующих месяца. Приветственная ставка составляет 11,9% годовых и распространяется на все покупки, совершенные в первые два календарных месяца.

Беспроцентный период может достигать 180 дней, если за предыдущие 2 месяца сумма снятий и покупок по карте превышала 60 тыс. рублей. Сумму трат меньше 60 тыс., то льготный период на покупки за два месяца сократится до 90 дней.

Банк предлагает клиентам бесплатное годовое обслуживание при ежемесячных тратах по «Удобной карте» от 5 тыс. рублей. Минимальный ежемесячный платеж по кредиту составляет 5% от текущей ссудной задолженности, но не менее 500 рублей. Таким образом, проценты по кредиту не начисляются, если клиент расплачивается за покупки картой и вносит потраченную сумму до даты окончания льготного периода, а также осуществляет регулярные минимальные ежемесячные платежи и оплачивает комиссию за ежемесячное обслуживание, если траты менее 5 тыс. рублей.