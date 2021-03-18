Кубанских коллекторов оштрафовали за давление на должника

Судебные приставы Хакасии 18 марта сообщили, что наказали коллекторов из Краснодарского края за психологическое давление на должника

В службу судебных приставов обратился житель Абакана. Он рассказал, что взял займ в микрофинансовой организации, но попал в трудную жизненную ситуацию и не смог выплатить долг в установленный в срок. Тогда кредиторы обратились к специалистам по возврату просроченных долгов.

Мужчина пожаловался на «ежедневные выматывающие звонки», грубость и «нелицеприятные высказывания» со стороны коллекторов. В подтверждение он предоставил детализацию звонков.