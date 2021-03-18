Кубанских коллекторов оштрафовали за давление на должника

Краснодарский край, Вся Россия

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Судебные приставы Хакасии 18 марта сообщили, что наказали коллекторов из Краснодарского края за психологическое давление на должника

В службу судебных приставов обратился житель Абакана. Он рассказал, что взял займ в микрофинансовой организации, но попал в трудную жизненную ситуацию и не смог выплатить долг в установленный в срок. Тогда кредиторы обратились к специалистам по возврату просроченных долгов. 

Мужчина пожаловался на «ежедневные выматывающие звонки», грубость и «нелицеприятные высказывания» со стороны коллекторов. В подтверждение он предоставил детализацию звонков.

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Во время расследования сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов по Хакасии установили нарушение со стороны коллекторской фирмы, которая зарегистрирована в Краснодарском крае. Компании назначили штраф в размере 50 тыс. рублей. Сумма уже выплачена в полном объеме, сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Хакасии 18 марта.

Ранее Юга.ру писали, что в феврале 2021 года на пристава из Краснодара завели уголовное дело о получении взяток от должников. 

Долги Судебные приставы

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