Кубанских коллекторов оштрафовали за давление на должника
Судебные приставы Хакасии 18 марта сообщили, что наказали коллекторов из Краснодарского края за психологическое давление на должника
В службу судебных приставов обратился житель Абакана. Он рассказал, что взял займ в микрофинансовой организации, но попал в трудную жизненную ситуацию и не смог выплатить долг в установленный в срок. Тогда кредиторы обратились к специалистам по возврату просроченных долгов.
Мужчина пожаловался на «ежедневные выматывающие звонки», грубость и «нелицеприятные высказывания» со стороны коллекторов. В подтверждение он предоставил детализацию звонков.
Во время расследования сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов по Хакасии установили нарушение со стороны коллекторской фирмы, которая зарегистрирована в Краснодарском крае. Компании назначили штраф в размере 50 тыс. рублей. Сумма уже выплачена в полном объеме, сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Хакасии 18 марта.
Ранее Юга.ру писали, что в феврале 2021 года на пристава из Краснодара завели уголовное дело о получении взяток от должников.