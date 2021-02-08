В Краснодаре на пристава завели дело за получение взяток от должников

Краснодарский край

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8 февраля в прокуратуре и СК рассказали о бывшем судебном приставе, которую обвиняют сразу по трем статьям УК РФ

По версии следствия, в сентябре и октябре 2019 года судебный пристав-исполнитель по Карасунскому округу Краснодара отменила запрет на регистрационные действия с имуществом двух должников и взыскание с их счетов. Также она внесла недостоверные сведения о том, что граждане погасили долг, и незаконно прекратила исполнительные производства. Так, один должник должен был перечислить взыскателю 342 тыс. рублей, однако последний так и не получил эту сумму, рассказали в краевой прокуратуре 8 февраля.

За свои действия пристав получила взятки в размере 40 тыс. и 15 тыс. рублей.

На бывшего судебного пристава завели уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями), по ч. 2 ст. 292 УК РФ (Служебный подлог) и ч. 3 ст. 290 УК РФ (Получение взятки), сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю 8 февраля. Ее заключили под стражу.

Как писали Юга.ру, в этот же день стало известно, что на Кубани завели уголовное дело на другого судебного пристава за злоупотребление полномочиями.

Краснодар Прокуратура Следственный комитет Судебные приставы

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