Банк «Центр-инвест» выдал 1000 ипотек с начала 2021 года

Партнерский Краснодарский край

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Более тысячи семей улучшили свои жилищные условия с помощью ипотечных программ банка «Центр-инвест»

Больше всего кредитов банк выдал жителям Краснодарского края и Ростовской и Волгоградской областей. Средняя сумма кредита составила 2 млн рублей, а общий объем выданных средств превысил 2 млрд рублей.

Банк участвует во всех госпрограммах по повышению доступности ипотечного кредитования и реализует широкую линейку собственных кредитов, предлагая ESG-кредиты для медработников.

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«У наших клиентов популярны кредитные программы банка. Это универсальный инструмент для решения квартирного вопроса, так как недвижимость можно приобрести как на первичном, так и на вторичном рынке, можно рефинансировать ипотеку или купить машино-место», — сказал начальник управления розничного кредитования банка «Центр-инвест» Николай Парамонов.

Подробнее об ипотечных программах можно узнать на сайте www.centrinvest.ru. Там же доступна онлайн-заявка.

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