18 марта стало известно, что экс-гендиректор «Пятёрочки» и «Магнита» Ольга Наумова стала стратегическим консультантом «Агрокомплекса» имени Н.И. Ткачёва

Напомним, с 2013 по 2018 годы Ольга Наумова была генеральным директором торговой сети «Пятёрочка» X5 Retail Group, а в июне 2018-го она заняла аналогичный пост в ретейлере «Магнит». Позже она рассказала, почему решила поменять компании. Спустя год Наумова уволилась с поста гендиректора «Магнита». Появлялись версии, что она может стать директором «Дикси».

18 марта 2021 года в пресс-службе «Агрокомплекса» сообщили, что Ольга Наумова вошла в состав стратегического совета компании. Она будет заниматься повышением эффективности фирмы.

Стратегический совет — это совещательный орган, который сформирован из топ-менеджеров «Агрокомплекса». Структура будет заниматься вопросами долгосрочного развития компании в части инвестиций, географии поставок и каналов продаж, цифровизации, реструктуризации непрофильных активов, а также ключевых финансово-экономических результатов работы.

«Агрокомплекс» — это крупнейший сельхозпроизводитель с огромным потенциалом. Участвовать в его работе и определять перспективные пути его развития — это и вызов, и честь для меня», — сказала Наумова.

Кроме того, Наумова будет консультировать компанию по цифровой трансформации бизнеса и развитию розницы, выработке предложений по разным направлениям деятельности ГК «Агрокомплекс».