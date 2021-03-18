«Это и вызов, и честь для меня». Экс-глава «Магнита» Ольга Наумова перешла на работу в «Агрокомплекс»

Краснодарский край

Распечатать

18 марта стало известно, что экс-гендиректор «Пятёрочки» и «Магнита» Ольга Наумова стала стратегическим консультантом «Агрокомплекса» имени Н.И. Ткачёва

Напомним, с 2013 по 2018 годы Ольга Наумова была генеральным директором торговой сети «Пятёрочка» X5 Retail Group, а в июне 2018-го она заняла аналогичный пост в ретейлере «Магнит». Позже она рассказала, почему решила поменять компании. Спустя год Наумова уволилась с поста гендиректора «Магнита». Появлялись версии, что она может стать директором «Дикси».

Читайте также:

18 марта 2021 года в пресс-службе «Агрокомплекса» сообщили, что Ольга Наумова вошла в состав стратегического совета компании. Она будет заниматься повышением эффективности фирмы.

Стратегический совет — это совещательный орган, который сформирован из топ-менеджеров «Агрокомплекса». Структура будет заниматься вопросами долгосрочного развития компании в части инвестиций, географии поставок и каналов продаж, цифровизации, реструктуризации непрофильных активов, а также ключевых финансово-экономических результатов работы.

«Агрокомплекс» — это крупнейший сельхозпроизводитель с огромным потенциалом. Участвовать в его работе и определять перспективные пути его развития — это и вызов, и честь для меня», — сказала Наумова.

Читайте также:

Кроме того, Наумова будет консультировать компанию по цифровой трансформации бизнеса и развитию розницы, выработке предложений по разным направлениям деятельности ГК «Агрокомплекс».

Читайте также:

«Агрокомплекс» — бизнес семьи бывшего губернатора Краснодарского края и главы Минсельхоза РФ Александра Ткачёва. Компания носит имя его отца Николая Ткачёва.

Юга.ру писали, что в 2021 году фирма возглавила рейтинг землевладельцев России по версии Forbes. В 2019-м издание оценивало земли семьи Ткачева в миллиард долларов.

«Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева» «Магнит» Агрокомплекс Бизнес-сообщество Ольга Наумова Торговля

Новости

«Это и вызов, и честь для меня». Экс-глава «Магнита» Ольга Наумова перешла на работу в «Агрокомплекс»
В Краснодаре собираются в 2022 году сделать капремонт Тургеневского моста
В Краснодаре улица Российская с утра снова стояла в 9-балльной пробке
В Сочи можно будет посещать башню Ахун до часу ночи
Синоптики прогнозируют ливень с градом на Кубани
Власти Краснодара не будут выделять бюджетные деньги на помощь садоводческим товариществам. Ситуацию обсудят с ЗСК

Лента новостей

«Зима была самой обычной»
Вчера, 10:21
«Зима была самой обычной»
Профессиональный метеоролог развеивает ложные впечатления об итогах минувшего сезона

Опрос от Юга.ру

Поставьте оценку погоде кубанской зимы-2020/21

ответить и посмотреть результаты

Год назад на Кубани ввели режим повышенной готовности из‑за COVID-19
15 марта, 17:04
Год назад на Кубани ввели режим повышенной готовности из‑за COVID-19
Вспомним, что произошло за это время

Реклама на портале