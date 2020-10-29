«Он царь горы». Экс-гендиректор «Магнита» Наумова рассказала о Галицком
На ютуб-канале «Русские норм» 29 октября вышло интервью с бывшей гендиректором «Пятёрочки» и «Магнита» Ольгой Наумовой
Напомним, с 2013 по 2018 год Ольга Наумова работала в должности генерального директора торговой сети «Пятёрочка» X5 Retail Group. В июне 2018-го она заняла аналогичный пост у ретейлера «Магнит». Позже женщина рассказала, почему решила поменять компании. В июне 2019-го Наумова уволилась с поста гендиректора «Магнита».
29 октября на ютуб-канале журналистки Елизаветы Осетинской «Русские норм» вышло интервью с Наумовой. Менеджер рассказала про свои отношения с бизнесменом Сергеем Галицким, а также про работу в «Пятёрочке» и «Магните».
Знакомство и конкуренция с Сергеем Галицким
Читайте также:
В начале выпуска Осетинская поинтересовалась, не было ли у Наумовой во время работы в «Пятёрочке» конкуренции и азарта с предпринимателем Сергеем Галицким.
«У меня был азарт и вообще есть азарт созидания. Я считаю, что в этом есть определенная разница между мальчиками и девочками. Мальчики воюют. Они органически любят «пострелять и кого-нибудь убить». Для них, в силу этого, важно, с кем они соревнуются. Женская логика развития немного другая — [им нужно] что-нибудь создать», — так Наумова начала говорить об отношениях с Галицким.
Менеджер добавила, что познакомилась с бизнесменом в 2013 году в Краснодаре. По ее словам, в тот момент она увидела перед собой человека, который считает, что всего добился. Он никого не воспринимал как конкурента и женщина оценила это как слабое место Галицкого.
«Он царь горы. У него было ощущение, что он уже всего добился, его уже не догонят, и все…а мы тут какие-то, так сказать, мыши. Ты понимаешь, что человек вообще тебя не воспринимает. Ни за специалиста, ни за конкурента», — поделилась первым впечатлением Наумова.
Наумова — «анти-Галицкий»
Читайте также:
«Анти-Галицким» менеджера назвала ведущая шоу, подчеркнув их разные подходы к бизнесу с точки зрения системы управления.
«Думаю, в чем-то да. Разница еще в том, что это собственник, а я менеджер. Некоторые собственники понимают, что у них нет сдерживающих центров. Если у них сегодня не то настроение, они могут поступить так, как считают нужным. В том числе спустить в унитаз весь бизнес, это же их продукт», — объяснила Наумова.
По ее словам, так как она менеджер и работает на собственника, у нее дополнительный уровень ответственности. Она не может быть эмоциональной и делать все исключительно по желанию.
«Магнит» и «Пятерочка»
Читайте также:
Наумова рассказала, что компании знают друг друга снаружи, однако изнутри между ними есть разница. Менеджер работала с Галицким и продумывала, что нового можно внедрить в «Магните». При этом новый проект должен был быть особенным и не похожим на стратегию «Пятёрочки».
«Если мы хотим быть № 1, то мы должны волей не волей что-то другое делать. Невозможно победить лидера или хорошего игрока, построив то же самое. Это немыслимо и глупо», — сказала Наумова.
В первый год работы женщине удалось остановить падение выручки «Магнита», однако вверх показатели не пошли. Менеджер объяснила это на примере с «Пятёрочкой»: туда она пришла на «выжженное поле», поэтому было проще начать работу с нуля, внедрять свои идеи. В «Магните» же ситуация была противоположной.
«Ты сначала говно убираешь, а потом правильную вещь туда ставишь. Если его уже кто-то убрал, то это сокращает сроки реализации нового», — резюмировала Наумова.
Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.
Читайте также
Что не так с отказом «Краснодара» встать на колено