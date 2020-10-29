«Он царь горы». Экс-гендиректор «Магнита» Наумова рассказала о Галицком

На ютуб-канале «Русские норм» 29 октября вышло интервью с бывшей гендиректором «Пятёрочки» и «Магнита» Ольгой Наумовой

Напомним, с 2013 по 2018 год Ольга Наумова работала в должности генерального директора торговой сети «Пятёрочка» X5 Retail Group. В июне 2018-го она заняла аналогичный пост у ретейлера «Магнит». Позже женщина рассказала, почему решила поменять компании. В июне 2019-го Наумова уволилась с поста гендиректора «Магнита». 29 октября на ютуб-канале журналистки Елизаветы Осетинской «Русские норм» вышло интервью с Наумовой. Менеджер рассказала про свои отношения с бизнесменом Сергеем Галицким, а также про работу в «Пятёрочке» и «Магните».

Знакомство и конкуренция с Сергеем Галицким

В начале выпуска Осетинская поинтересовалась, не было ли у Наумовой во время работы в «Пятёрочке» конкуренции и азарта с предпринимателем Сергеем Галицким. «У меня был азарт и вообще есть азарт созидания. Я считаю, что в этом есть определенная разница между мальчиками и девочками. Мальчики воюют. Они органически любят «пострелять и кого-нибудь убить». Для них, в силу этого, важно, с кем они соревнуются. Женская логика развития немного другая — [им нужно] что-нибудь создать», — так Наумова начала говорить об отношениях с Галицким.

Менеджер добавила, что познакомилась с бизнесменом в 2013 году в Краснодаре. По ее словам, в тот момент она увидела перед собой человека, который считает, что всего добился. Он никого не воспринимал как конкурента и женщина оценила это как слабое место Галицкого. «Он царь горы. У него было ощущение, что он уже всего добился, его уже не догонят, и все…а мы тут какие-то, так сказать, мыши. Ты понимаешь, что человек вообще тебя не воспринимает. Ни за специалиста, ни за конкурента», — поделилась первым впечатлением Наумова. Наумова — «анти-Галицкий»

«Анти-Галицким» менеджера назвала ведущая шоу, подчеркнув их разные подходы к бизнесу с точки зрения системы управления. «Думаю, в чем-то да. Разница еще в том, что это собственник, а я менеджер. Некоторые собственники понимают, что у них нет сдерживающих центров. Если у них сегодня не то настроение, они могут поступить так, как считают нужным. В том числе спустить в унитаз весь бизнес, это же их продукт», — объяснила Наумова. По ее словам, так как она менеджер и работает на собственника, у нее дополнительный уровень ответственности. Она не может быть эмоциональной и делать все исключительно по желанию. «Магнит» и «Пятерочка»