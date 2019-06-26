Ольга Наумова уволилась с поста гендиректора «Магнита»

Ольга Наумова решила покинуть компанию из-за того, что ее видение стратегии развития бизнеса отличалось от позиции совета директоров, сообщили в пресс-службе компании «Магнит». Гендиректором вместо Наумовой станет Ян Дюннинг. Он будет совмещать этот пост с должностью президента ПАО «Магнит». Совет директоров компании принял решение о смене руководства 26 июня.

Председатель совета директоров Чарльз Райан поблагодарил Наумову за работу.

«Результаты ее профессионального вклада в "Магнит" послужат прочной основой для дальнейшего развития бизнеса. От имени совета директоров выражаю Ольге признательность за самоотверженный труд на благо компании в период беспрецедентных изменений», — сказал Райан.

По его словам, для успешной реализации стратегии трансформации нужно продолжить строить единую высокоэффективную команду, достичь операционного превосходства и дальнейшего повышения финансовой дисциплины.