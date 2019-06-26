Ольга Наумова уволилась с поста гендиректора «Магнита»
Генеральный директор торговой сети «Магнит» Ольга Наумова 26 июня покинула свой пост
Ольга Наумова решила покинуть компанию из-за того, что ее видение стратегии развития бизнеса отличалось от позиции совета директоров, сообщили в пресс-службе компании «Магнит». Гендиректором вместо Наумовой станет Ян Дюннинг. Он будет совмещать этот пост с должностью президента ПАО «Магнит». Совет директоров компании принял решение о смене руководства 26 июня.
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Председатель совета директоров Чарльз Райан поблагодарил Наумову за работу.
«Результаты ее профессионального вклада в "Магнит" послужат прочной основой для дальнейшего развития бизнеса. От имени совета директоров выражаю Ольге признательность за самоотверженный труд на благо компании в период беспрецедентных изменений», — сказал Райан.
По его словам, для успешной реализации стратегии трансформации нужно продолжить строить единую высокоэффективную команду, достичь операционного превосходства и дальнейшего повышения финансовой дисциплины.
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Как сообщали Юга.ру, в конце апреля 2018 года Наумова покинула пост гендиректора «Пятерочки», а в мае была назначена исполнительным директором «Магнита». В июне она заняла пост гендиректора ретейлера.
В июле Наумова рассказала, что бывший владелец «Магнита» Сергей Галицкий несколько раз приглашал ее перейти в свою компанию, но она отказывала ему.
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