Экс-глава «Магнита» Ольга Наумова может стать директором «Дикси»

О том, что Ольга Наумова может возглавить «Дикси», «Коммерсанту» рассказал источник, близкий к одному из бывших мест работы топ-менеджера. Сейчас «Дикси» руководит Сергей Беляков. Компании принадлежат 2,3 тыс. одноименных магазинов формата «у дома», а также сети «Виктория» и «Мегамарт». Приход Наумовой может быть связан с программой обновления магазинов, которую «Дикси» запустила в 2019 году. Компания начала открывать магазины в Москве в новом дизайне с зонами для овощей, фруктов и молочных продуктов, пекарней и другим.

Кроме того, недавно «Дикси» начала обновлять магазины и находится в процессе слияния с сетями «Красное & белое» и «Бристоль».

Также, по данным источников, Ольга Наумова может перейти в «Ленту», почти 78% которой сегодня владеет «Севергрупп» Алексея Мордашова.