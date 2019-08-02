Экс-глава «Магнита» Ольга Наумова может стать директором «Дикси»
Бывший гендиректор «Пятерочки» и «Магнита» Ольга Наумова может возглавить ГК «Дикси»
О том, что Ольга Наумова может возглавить «Дикси», «Коммерсанту» рассказал источник, близкий к одному из бывших мест работы топ-менеджера. Сейчас «Дикси» руководит Сергей Беляков. Компании принадлежат 2,3 тыс. одноименных магазинов формата «у дома», а также сети «Виктория» и «Мегамарт». Приход Наумовой может быть связан с программой обновления магазинов, которую «Дикси» запустила в 2019 году. Компания начала открывать магазины в Москве в новом дизайне с зонами для овощей, фруктов и молочных продуктов, пекарней и другим.
Кроме того, недавно «Дикси» начала обновлять магазины и находится в процессе слияния с сетями «Красное & белое» и «Бристоль».
Также, по данным источников, Ольга Наумова может перейти в «Ленту», почти 78% которой сегодня владеет «Севергрупп» Алексея Мордашова.
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Как сообщали Юга.ру, Наумова уволилась с поста гендиректора «Магнита» 26 июня. В конце апреля 2018 года она также покинула пост гендиректора «Пятерочки», а в мае была назначена исполнительным директором «Магнита». В июне она заняла пост гендиректора ретейлера.
В июле Наумова рассказала, что бывший владелец «Магнита» Сергей Галицкий несколько раз приглашал ее перейти в свою компанию, но она отказывала ему.
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