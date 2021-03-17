В Молодежном театре Краснодара в последний раз покажут спектакль «Событие» по Набокову

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодарском молодежном театре с 18 по 21 марта пройдут финальные показы спектакля «Событие» по одноименной пьесе Владимира Набокова

В пресс-службе молодежки 17 марта рассказали, что основная причина прекращения спектаклей в том, что у театра заканчиваются авторские права на показ этого произведения Набокова.

«Кроме того, в репертуаре театра не может быть более определенного количества спектаклей. Чтобы в репертуар пришли новые постановки, приходится прощаться со старыми», — объяснили в пресс-службе.

Смотрите также:

Премьера спектакля в постановке режиссера Константина Демидова состоялась в 2015 году. В центре сюжета пьесы Набокова — муж и жена. Вот-вот должен выйти из тюрьмы давний любовник женщины, который когда-то стрелял в супругов. Опасаясь за свою жизнь, муж впадает в панику и хочет бежать и города.

В последний раз посмотреть спектакль «Событие» в Молодежном театре можно будет 18 и 19 марта в 18:30, 20 и 21 марта в 18:00.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в начале марта Краснодарский молодежный театр представил новый спектакль «Нужен перевод» по пьесе ирландского драматурга Брайана Фрила.

Афиша Краснодара Краснодар Молодежный театр Театры

Новости

В Молодежном театре Краснодара в последний раз покажут спектакль «Событие» по Набокову
Власти Краснодара рассказали, что сейчас происходит с бывшим аквапарком «Экватор»
Краснодарцы пожаловались на подтопление на улице Круговой. Первышов пообещал разобраться
Полицейские отказались заводить уголовное дело после того, как в Краснодаре напали на 80-летнего мужчину
МВД Кубани назначило проверку после видео, на котором полицейские бьют подозреваемого и стреляют в него холостыми патронами
В Краснодаре откроется первый центр для поддержки родителей детей с синдромом Дауна

Лента новостей

«Зима была самой обычной»
Сегодня, 10:21
«Зима была самой обычной»
Профессиональный метеоролог развеивает ложные впечатления об итогах минувшего сезона

Опрос от Юга.ру

Поставьте оценку погоде кубанской зимы-2020/21

ответить и посмотреть результаты

Год назад на Кубани ввели режим повышенной готовности из‑за COVID-19
15 марта, 17:04
Год назад на Кубани ввели режим повышенной готовности из‑за COVID-19
Вспомним, что произошло за это время

Реклама на портале