В Молодежном театре Краснодара в последний раз покажут спектакль «Событие» по Набокову
В Краснодарском молодежном театре с 18 по 21 марта пройдут финальные показы спектакля «Событие» по одноименной пьесе Владимира Набокова
В пресс-службе молодежки 17 марта рассказали, что основная причина прекращения спектаклей в том, что у театра заканчиваются авторские права на показ этого произведения Набокова.
«Кроме того, в репертуаре театра не может быть более определенного количества спектаклей. Чтобы в репертуар пришли новые постановки, приходится прощаться со старыми», — объяснили в пресс-службе.
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Премьера спектакля в постановке режиссера Константина Демидова состоялась в 2015 году. В центре сюжета пьесы Набокова — муж и жена. Вот-вот должен выйти из тюрьмы давний любовник женщины, который когда-то стрелял в супругов. Опасаясь за свою жизнь, муж впадает в панику и хочет бежать и города.
В последний раз посмотреть спектакль «Событие» в Молодежном театре можно будет 18 и 19 марта в 18:30, 20 и 21 марта в 18:00.
Ранее Юга.ру рассказывали, что в начале марта Краснодарский молодежный театр представил новый спектакль «Нужен перевод» по пьесе ирландского драматурга Брайана Фрила.