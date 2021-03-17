В Молодежном театре Краснодара в последний раз покажут спектакль «Событие» по Набокову

В Краснодарском молодежном театре с 18 по 21 марта пройдут финальные показы спектакля «Событие» по одноименной пьесе Владимира Набокова

В пресс-службе молодежки 17 марта рассказали, что основная причина прекращения спектаклей в том, что у театра заканчиваются авторские права на показ этого произведения Набокова.

«Кроме того, в репертуаре театра не может быть более определенного количества спектаклей. Чтобы в репертуар пришли новые постановки, приходится прощаться со старыми», — объяснили в пресс-службе.